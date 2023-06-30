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Сегодня, 08:05

Бабиков: «Чувствуем себя с Логиновым отделенными»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Антон Бабиков.
Фото СБР
Telegram Дзен

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков в интервью «СЭ» объяснил, почему их совместный c Александром Логиновым Telegram-канал называется «Союз двух биатлонистов».

— Ты явно не был доволен, что тебя изначально не включили в состав команды на централизованную подготовку. Нет ли в том, что вы завели канал, желания пройти ситуацию с юмором? Как, например, вы это сделали в видео, где в шуточной форме показываете, что не с кем играть в волейбол.

— На самом деле это не столько относится к тому, что мы не в команде. Пост про волейбол — это больше отсыл к нашим товарищам, которые сейчас на сборах, так же как и мы. В той группе, от которой мы отделились, сейчас тоже нет состава на волейбол. Их было пятеро на сборе. Поэтому пост был направлен к ним.

С чувством юмора нужно через любую ситуацию проходить. И через невзгоды, и через какие-то хорошие моменты в жизни. Не надо быть слишком серьезными. Поэтому как таковой цели не было.

Александр Логинов и&nbsp;Антон Бабиков ведут собственный канал. «Предлагали запикать ответ на вопрос про Губерниева и Ростовцева». Чемпионы мира веселятся в соцсетях

— Почему канал называется «Союз двух биатлонистов»?

— Мы ехали на сборы в Раубичи, я сказал Сане: «Давай заведем канал. Будем что-то веселое постить». Начали обсуждать, как это можно назвать. Было много смешных вариантов, но решили, что такое название будет иметь общую отсылку к биатлону. Есть Союз биатлонистов России, а мы обособленные ребята. По крайней мере, себя чувствуем немножко отделенными. Именно отделенными от команд, а не обделенными чем-то. Поэтому решили, что «Союз двух биатлонистов» будет красноречиво показывать то, как мы себя сейчас чувствуем. Нам многое приходится делать и организовывать просто вдвоем, — сказал Бабиков «СЭ».

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
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