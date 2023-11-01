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Биатлон

Сегодня, 18:20

Бабиков считает, что клубная лига может привести к реформам в биатлоне

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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков поделился мнением о Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ).

«Лига клубного биатлона способна решить многие вопросы и вообще переформатировать наши внутренние соревнования, а в перспективе, может, и международные. Интересные гонки, хорошая мотивация, удобная логистика. Кроме того, она позволяет привлекать лыжников, что только подогревает интерес и популяризирует еще и лыжи. Думаю, после таких гонок в биатлон начнут приходить и с именитые лыжники. Все это пойдет только на пользу биатлону и привлечет спонсоров», — сообщил 32-летний Бабиков в соцсетях.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, возможен приезд биатлонистов из Китая и Монголии.

Биатлон
Антон Бабиков
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