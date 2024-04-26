Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:30

Бабиков: «Не думаю, что наши сервисмены сидят расслабленные, мажут фтор и хихикают над Европой»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков считает, что российские спортсмены не должны уступать технически на Кубке мира. В сезоне-2023/24 Международный союз биатлонистов ввел полный запрет на фторосодержащие мази, который не действует на российских соревнованиях.

— Не думаешь, что если, допустим, завтра мы вернемся на международную арену, то просядем из-за этого технического момента?

— Возможно. Я надеюсь, что наша сервис-бригада не сидит сложа руки. Мне кажется, что они вплотную изучают возможности современного рынка смазочных материалов и пробуют такие варианты тоже. Не думаю, что они сидят расслабленные, мажут фтор и хихикают над Европой.

— Не кажется, что без фтора поменяется техника лыжного хода?

— Мы от гонки к гонке испытываем разные сложности с лыжами. Иногда скольжение более быстрое, иногда более медленное. Даже, помнишь, в начале сезона Йоханнес Бе говорил, что испытывает сложности?

— Да, говорил, что плечевой пояс был не сильно прокачан.

— Мне кажется, что он лукавил. Он просто подошел не в той форме, в которой хотел. Через пару гонок уже прекрасно себя чувствовал, плечевой пояс ему не мешал. Думаю, что здесь так же. Если ты готов, то подстроишься под любую скорость скольжения. Если не готов, то будешь рассказывать про плечевой пояс или что-то еще. Просто надо быть готовым, — сказал Бабиков «СЭ».

Биатлонистки во&nbsp;время гонки в&nbsp;Тюмени. «Для нас запрет, скорее всего, будет преимуществом». Не пора ли в российских лыжах отказаться от фтора?
Биатлон
Антон Бабиков
0
Читайте также
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Судья украл у красно-белых пенальти и не удалил Мойзеса, игрой остались недовольны все, кроме Федотова. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бабиков: «Друга дернули после марафона в Швейцарии. Он, наверное, первый русский, которого сняли за фтор»