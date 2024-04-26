Бабиков: «Не думаю, что наши сервисмены сидят расслабленные, мажут фтор и хихикают над Европой»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков считает, что российские спортсмены не должны уступать технически на Кубке мира. В сезоне-2023/24 Международный союз биатлонистов ввел полный запрет на фторосодержащие мази, который не действует на российских соревнованиях.

— Не думаешь, что если, допустим, завтра мы вернемся на международную арену, то просядем из-за этого технического момента?

— Возможно. Я надеюсь, что наша сервис-бригада не сидит сложа руки. Мне кажется, что они вплотную изучают возможности современного рынка смазочных материалов и пробуют такие варианты тоже. Не думаю, что они сидят расслабленные, мажут фтор и хихикают над Европой.

— Не кажется, что без фтора поменяется техника лыжного хода?

— Мы от гонки к гонке испытываем разные сложности с лыжами. Иногда скольжение более быстрое, иногда более медленное. Даже, помнишь, в начале сезона Йоханнес Бе говорил, что испытывает сложности?

— Да, говорил, что плечевой пояс был не сильно прокачан.

— Мне кажется, что он лукавил. Он просто подошел не в той форме, в которой хотел. Через пару гонок уже прекрасно себя чувствовал, плечевой пояс ему не мешал. Думаю, что здесь так же. Если ты готов, то подстроишься под любую скорость скольжения. Если не готов, то будешь рассказывать про плечевой пояс или что-то еще. Просто надо быть готовым, — сказал Бабиков «СЭ».