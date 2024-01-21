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Биатлон

Сегодня, 10:54

Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Ижевске

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Антон Бабиков.
Фото СБР
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Биатлонист Антон Бабиков одержал победу в 15-километровом масс-старте на четвертом этапе Кубка России в Ижевске.

Россиянин преодолел дистанцию за 46 минут 3,6 секунды, допустив 2 промаха.

Второе место занял белорус Дмитрий Лазовский, уступивший победителю 27 секунд. Тройку сильнейших замкнул Александр Логинов (+39,9).

Кубок России. 4-й этап

Ижевск

Мас-старт

Мужчины

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 46 минут 3,6 секунды (2 промаха)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +27,0 (3)

3. Александр Логинов (Тюменская область) +39,9 (3)

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
Дмитрий Лазовский
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