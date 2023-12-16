Бабиков — о ситуации с Лазовским: «А можно увидеть судей, которые так умело обращаются с секундомером?»

Российский биатлонист Антон Бабиков остался недовольным решением жюри по поводу ситуации с Дмитрием Лазовским в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

На третьем рубеже Петр Пащенко закрыл три мишени на установке Лазовского. После финиша с результата белоруса было сняты 1 минута 10 секунд. Таким образом, Дмитрий занял четвертое место, хотя финишировал 10-м.

Бабиков оставил комментарий в телеграм-канале журналиста Михаила Гончарова под видео, на котором вице-президент СБР Иван Мелихов объясняет, почему с результата Лазовского сняли 1 минуту и 10 секунд: «А можно увидеть судей, которые так умело обращаются с секундомером? Все ведь есть в трансляции. С момента, как он поднял руку и до ухода с коврика прошло максимум 40 секунд».

Также биатлонист написал: «Нахождение на коврике было 1 минута ровно. 1 минута 10 секунд — это до отсечки. Но почему все молчат?»