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Сегодня, 13:00

Бабиков заявил, что атмосфера на трибунах в Тюмени напомнила ему коронавирусные времена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал итоги спринтерской гонки на летнем чемпионате России в Тюмени и посетовал на небольшое количество зрителей на трибунах.

«В Сочи совсем другие требования к трассе, она с крутыми спусками и подъемами, а здесь — более разнообразная, можно не бросаться с первых метров и тактически вести гонку. В субботу хотелось больше людей видеть на трибунах, многим хотелось прийти, но получилось так, как получилось. Были недопонимание и суета по поводу допуска зрителей. Надеюсь, завтра многие узнают, что все-таки можно прийти и нас поддержать. А так, атмосфера напомнила коронавирусные времена», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Чемпионат России в Тюмени проходит при ограниченном числе зрителей из-за ремонтных работ.

В спринте Бабиков стал третьим. Победу одержал Петр Пащенко, второе место занял Эдуард Латыпов.

Источник: https://metaratings.ru/news/babikov-atmosfera-na-tribunakh-v-tyumeni-napomnila-koronavirusnye-vremena-284951/
Биатлон
Антон Бабиков
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