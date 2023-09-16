Бабиков заявил, что атмосфера на трибунах в Тюмени напомнила ему коронавирусные времена

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал итоги спринтерской гонки на летнем чемпионате России в Тюмени и посетовал на небольшое количество зрителей на трибунах.

«В Сочи совсем другие требования к трассе, она с крутыми спусками и подъемами, а здесь — более разнообразная, можно не бросаться с первых метров и тактически вести гонку. В субботу хотелось больше людей видеть на трибунах, многим хотелось прийти, но получилось так, как получилось. Были недопонимание и суета по поводу допуска зрителей. Надеюсь, завтра многие узнают, что все-таки можно прийти и нас поддержать. А так, атмосфера напомнила коронавирусные времена», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Чемпионат России в Тюмени проходит при ограниченном числе зрителей из-за ремонтных работ.

В спринте Бабиков стал третьим. Победу одержал Петр Пащенко, второе место занял Эдуард Латыпов.