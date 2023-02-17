Бабиков заявил, что на спринте в Чайковском старался аккумулировать энергию после тяжелого января

Биатлонист из республики Башкортостан Антон Бабиков оценил свое выступление в спринте на шестом этапе Кубка России в Чайковском, по итогам которого допустил два промаха и не попал в десятку сильнейших.

«Тяжело далась гонка, оценивать непросто. На рубеже не знаю, какие были штрафы, еще не видел тренеров. Немного не справился с морозом, но это не оправдывает. Должен был делать «ноль» лежа. Пока не могу по горячим следам точно оценить. Первый раз бегу здесь зимой. Летние страты — совсем другая дисциплина. Трасса хорошая, когда ее состояние удовлетворительное. У нашей группы еще немного идет выход из физической ямы после гор. Больше все-таки рассчитываем на старты, которые будут в Ижевске. Но и здесь, надеюсь, будем с каждым стартом добавлять. Все-таки сегодня было тяжело. Горный сбор получился скомканным. Девять дней — совершенно нестандартное количество дней на высоте. Старались аккумулировать энергию после тяжелого января. Посмотрим со стартами, насколько это получится. Не унываю, не собираюсь вешать нос после одного старта неудачного. Надеюсь, дальше будет лучше», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.

Бабиков занимает 16-е место в общем зачете Кубка России с 240 очками. При этом россиянин занимает третье место в генеральной классификации Кубка Содружества с 1372 очками, уступая лишь Эдуарду Латыпову (1457) и белорусу Антону Смольскому (1481).