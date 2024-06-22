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Биатлон

Сегодня, 16:11

Биатлонистка Симон признана виновной по делу о мошенничестве

Виктория Кравченко
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Французская биатлонистка Жулия Симон признана виновной по делу о мошенничестве, сообщает La Stampa.

По данным источника, прокуратура провела расследование, по итогам которого Симон приговорили к выплате штрафа и компенсации. Сумма не уточняется.

В июле 2023 года сообщалось, что спортсменка подозревается в мошенничестве с банковскими картами. На Симон был подан иск ее партнершей по сборной Жюстин Брезаз-Буше. Она заявляла, что Симон использовала ее кредитку и совершила покупки на сумму от тысячи до двух тысяч евро, однако спортсменка отвергла все обвинения.

Факт мошенничества был подтвержден итальянскими операторами Центра сотрудничества полиции и таможни в Модане, которым удалось установить личность покупателя, ей оказалась Симон.

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