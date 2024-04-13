Батманова: «Чтобы оказаться в одной команде с мужем в сингл-миксте, нам пришлось обоим плохо пробежать спринт»

Биатлонистка Анастасия Батманова поделилась впечатлениями от совместной гонки с мужем Василием Томшиным в Кубке Содружества.

«Если бы бежали белорусы, думаю, они точно были бы в тройке, хотя Вася бы с этим поспорил. Пока у меня с мужем лучший результат в одиночной смешанной эстафете. Кроме папы и мужа я только один раз выступала в этой дисциплине с другим спортсменом, а все остальные тандемы у нас были семейными. Я думала, что команды будут формировать по принципу лучшие с лучшими, а чтобы оказаться с Васей, нам пришлось обоим плохо пробежать спринт», — цитирует Батманову Metaratings.ru.

Батманова и Томшин стали бронзовыми призерами сингл-микста. Гонку выиграли Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Серебряные медали завоевали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин.