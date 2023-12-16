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Сегодня, 10:51

Бажин назвал Серохвостова лучшим по работе ногами

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал свой результат в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе, где занял второе место, уступив Даниилу Серохвостову.

— Гонка была практически идеальной. Согласен?

— Практически. Не хватило немножко на третьем рубеже. Промах, который не позволил бороться за третье место. Промах из-за того, что немного скользоватый ковер. Михаил Викторович (Шашилов, личный тренер Бажина) сказал: «Увидел, что Латыпов мажет?» Может быть и это сыграло свою роль.

— Скользкие коврики — проблема?

— Да. Эти ковры новые — скользкие. Летом тоже были скользкие. Аккуратно подходишь к ним. Еще перед коврами так нагребли, что лед внизу. Приходилось на это время тратить. К рубежу обычно быстрее подходишь. Сейчас приходилось осторожнее делать.

— Мороз как-то сказывался?

— Тяжело, конечно, дышать. Хочется, чтобы потеплело, чтобы бежать в более комфортных условиях. Мышцы сковывает.

— На последнем круге за Серохвостовым было нерально дотянуться?

— Конечно, он готов на 1000 процентов, хоть и говорит, что на 10 готов. Пытался приложить все усилия, но на данный момент еще не готов так бороться.

— Серохвостов — лучший по работе ногами?

— Да. Это все аналитики хода показывают, — сказал Бажин.

17 декабря в Уфе пройдут мужской и женский масс-старты. Начало гонок — в 9.30 и 12.00 по московскому времени.

Биатлон
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