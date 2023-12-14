Бажин рассказал, как начал тренироваться у тренера женской сборной Шашилова

Российский биатлонист Кирилл Бажинрас рассказал, как начал тренироваться у тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Я отучился 11 классов в Новоуральске и так как там нет университетов, в которые я хотел бы поступить, дальше решил перебраться в Екатеринбург. При поступлении в университет я перешел и в другую команду города Екатеринбурга. В Новоуральске развит только юношеский спорт, а дальше перспективы нет. В тот год я поехал с Михаилом Викторовичем на соревнования и сам сказал ему, что хочу у него тренироваться. Он согласился», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

25-летний спортсмен на первых этапах Кубка России одержал две победы в смешанных эстафетах, выиграл гонку преследования и занял вторую строчку в общем зачете Кубка страны.