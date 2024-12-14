Бажин стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Ижевске

Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка России.

26-летний россиянин преодолел дистанцию за 26.45,8 секунды с одним промахом. Второе место занял Эдуард Латыпов из Башкортостана (+7,1 секунды, один промах), замкнул тройку лидеров Роман Еремин, представляющий Новосибирскую область (+15,3 секунды, один промах).

Третий этап Кубка России проходит в Ижевске с 12 по 15 декабря.

Этап Кубка России. Ижевск

Спринт. Мужчины

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 26.45,8 секунды (1 промах)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — +7,1 (1)

3. Роман Еремин (Новосибирская область) +15,3 (1)

4. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +17,6 (1)

5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +18,6 (1)

6. Карим Халили (Москва) +28,7 (1)