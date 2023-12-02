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Сегодня, 10:38

Бажин выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка России, Логинов — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кирилл Бажин стал первым в гонке преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Он преодолел 12,5 км за 33 минуты 59,4 секунды и допустил 1 промах.

Второе место занял Александр Логинов (+24,5, 1 промах), третье — Эдуард Латыпов (+1.01,4, 4).

Сегодня, 2 декабря, также пройдет женская гонка преследования. Начало — в 13:15 мск.

Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап, Ханты-Мансийск

Гонка преследования, мужчины

1. Кирилл Бажин — 33 минуты 59,4 секунды (1)

2. Александр Логинов +24,5 (1)

3. Эдуард Латыпов +1.01,4 (4)

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Эдуард Латыпов
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