Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Сегодня, 10:15
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки на лыжероллерах на чемпионате России в Красноярске.
26-летний спортсмен допустил два промаха и финишировал с результатом 49 минут 48 секунд. Второе место занял Александр Поварницын, отставший от лидера на 15,3 секунды. Третьим стал 19-летний Леонид Кульгускин (+18,8).
Чемпионат России
Красноярск
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Кирилл Бажин — 49.48,0 (2 промаха)
2. Александр Поварницын — +15,3 (3)
3. Леонид Кульгускин — +18,8 (0)