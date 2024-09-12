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Биатлон

Сегодня, 10:15

Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Бажин.
Фото Соцсети
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Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки на лыжероллерах на чемпионате России в Красноярске.

26-летний спортсмен допустил два промаха и финишировал с результатом 49 минут 48 секунд. Второе место занял Александр Поварницын, отставший от лидера на 15,3 секунды. Третьим стал 19-летний Леонид Кульгускин (+18,8).

Чемпионат России

Красноярск

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Кирилл Бажин — 49.48,0 (2 промаха)

2. Александр Поварницын — +15,3 (3)

3. Леонид Кульгускин — +18,8 (0)

Биатлон

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