Белорус Смольский назвал Латыпова и Логинова своими главными конкурентами

Белорусский биатлонист Антон Смольский назвал Эдуарда Латыпова и Александра Логинова своими главными конкурентами на Кубке Содружества.

Смольский выиграл спринт на первом этапе турнира, который проходит в Сочи.

— Основной человек бежит под 61-м номером (Латыпов. — Прим. «СЭ»). Дожидаться будем его, — говорил Смольский до финиша всех спортсменов. — Состояние позволяет бежать качественно. Неплохой день. Удовлетворен.

— То есть для тебя Латыпов — главный конкурент на Кубке Содружества?

— Да, Латыпов. Есть еще такой парень — Александр Логинов. Но он уже позади меня на финише. Поэтому не так страшно.

Смольский не допустил ни одного промаха в спринте и прошел дистанцию за 24 минуты 46,6 секунды. Вторым стал россиянин Александр Поварницын (+48,2, 2 промаха), на третьей строчке еще один представитель России — Никита Поршнев (+52,8, 1 промах).

Александр Логинов показал пятое время (+1.02,3, 1 промах), Эдуард Латыпов стал шестым (+1.10,6, 2 промаха).