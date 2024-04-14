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Сегодня, 14:35

Белорус Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества

Алина Савинова
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества-2023/24.

Соревнования начались 7 сентября 2023 года в Сочи и завершились 14 апреля 2024-го в Мурманске. В воскресенье Смольский занял третье место в последней гонке сезона — масс-старте на 15 км.

По итогам четырех этапов 27-летний белорус набрал 1167 очков. Вторым в общем зачете Кубка Содружества стал россиянин Эдуард Латыпов (1144), третьим — его соотечественник Александр Поварницын (1006).

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Биатлон
Антон Смольский
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