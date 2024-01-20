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Сегодня, 11:00

Белорус Тулатин победил в спринте на этапе Кубка России, в тройке — Бабиков и Бурундуков

Руслан Минаев
Иван Тулатин.
Фото Global Look Press
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Иван Тулатин победил в спринте на 10 км на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Белорусский биатлонист показал время 29 минут 18,3 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Антон Бабиков, отстав от лидера на 8,7 секунды при 1 промахе. Третьим финишировал Михаил Бурундуков +24,9 секунды, без промахов.

Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап, Ижевск

Мужчины

Спринт

1. Иван Тулатин (Белоруссия) — 29.18,3 (0 промахов)

2. Антон Бабиков (Россия) — +8,7 (1 промах)

3. Михаил Бурундуков (Россия) — +24,9 (0 промахов)

Антон Бабиков
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