Белоруссия подтвердила переход Кручинкиной в сборную Тюменской области

Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков сообщил, что биатлонистки Елена Кручинкина, Алина Пильчук и Юлия Ковалевская выведены из состава команды.

«Национальная команда по биатлону сформирована исключительно по спортивному принципу. Учитывался потенциал и перспективы каждого спортсмена на участие в следующих зимних Олимпийских играх. Также в связи с не выполнением плановых заданий в прошлом сезоне из состава женской команды выведены Елена Кручинкина, Алина Пильчук и Юлия Ковалевская. Елена Кручинкина получила предложение продолжить спортивную карьеру в команде одного из российских регионов», — приводит слова Рыженкова «Прессбол».

Ранее сообщалось, что Кручинкина переходит в сборную Тюменской области.

Ковалевская в Кубке Содружества в минувшем сезоне заняла 23-е место в общем зачете, Пильчук стала 37-й.