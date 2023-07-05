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Сегодня, 14:31

Белоруссия подтвердила переход Кручинкиной в сборную Тюменской области

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков сообщил, что биатлонистки Елена Кручинкина, Алина Пильчук и Юлия Ковалевская выведены из состава команды.

«Национальная команда по биатлону сформирована исключительно по спортивному принципу. Учитывался потенциал и перспективы каждого спортсмена на участие в следующих зимних Олимпийских играх. Также в связи с не выполнением плановых заданий в прошлом сезоне из состава женской команды выведены Елена Кручинкина, Алина Пильчук и Юлия Ковалевская. Елена Кручинкина получила предложение продолжить спортивную карьеру в команде одного из российских регионов», — приводит слова Рыженкова «Прессбол».

Ранее сообщалось, что Кручинкина переходит в сборную Тюменской области.

Ковалевская в Кубке Содружества в минувшем сезоне заняла 23-е место в общем зачете, Пильчук стала 37-й.

Елена Кручинкина. Елена Кручинкина возвращается в Россию. Но, кажется, в Белоруссии этому не рады

Источник: https://t.me/pressballby/13166
Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Алина Пильчук
Елена Кручинкина
Юлия Ковалевская
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