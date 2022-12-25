Алимбекова — о майке лидера: «Нашему комбинезону идет желтый»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала золотой дубль на этапе Кубка Содружества в Рязани. Алимбекова выиграла в обеих гонках — суперспринте и масс-старте.

— Перед домашними этапами Кубка Содружества вы и ваш муж Антон Смольский получили желтые майки лидера. Какие ощущения?

— Вау! Я не знала об этом. Это будет круто. Я порадовалась за него, когда он стартовал в желтой майке в масс-старте. Мне многие написали, что нашему комбинезону идет желтый, хоть на Кубке мира это не удалось сделать. В желтом приятно бегать.

— Золотой дубль на этапе — идеальный расклад?

— В первой гонке было легче выиграть. Во второй очень сложно. Золотой дубль — это приятно. Но я бы не расстроилась, если бы не выиграла. Потому что все равно выкладывалась по полной, — сказала Алимбекова.

После подсчета очков оказалось, что первое место в женском общем зачете Кубка Содружества сохраняет россиянка Наталья Гербулова. Алимбекова на втором месте, отставая на 17 очков.