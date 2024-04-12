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Сегодня, 11:42

Сола победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Руслан Минаев
Биатлонистка Анна Сола
Анна Сола.
Фото Global Look Press
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Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества. Турнир проходит в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 42,7 секунды, допустив 1 промах.

Второе место заняла Ирина Казакевич, отстав от чемпионки на 6,9 секунды при 1 промахе. Третьей финишировала Наталья Гербулова +13,2 (0 промахов).

Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск

Женщины

Спринт

Топ-5

1. Анна Сола (Белоруссия) — 21:42,7 секунды (1 промах)

2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 (1)

3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0)

4. Светлана Миронова (Россия) +22,3 (0)

5. Наталия Шевченко (Россия) +30,3 (1)

Биатлон
Анна Сола
Ирина Казакевич
Наталья Гербулова
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