Сола победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Белорусская биатлонистка Анна Сола победила в спринте на четвертом этапе Кубка Содружества. Турнир проходит в Мурманске. Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 42,7 секунды, допустив 1 промах. Второе место заняла Ирина Казакевич, отстав от чемпионки на 6,9 секунды при 1 промахе. Третьей финишировала Наталья Гербулова +13,2 (0 промахов). Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск Женщины Спринт Топ-5 1. Анна Сола (Белоруссия) — 21:42,7 секунды (1 промах) 2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 (1) 3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) +22,3 (0) 5. Наталия Шевченко (Россия) +30,3 (1)