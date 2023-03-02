Елена Кручинкина: «План на этот сезон — просто выжить»

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина рассказала «СЭ» о проблемах со здоровьем, которые преследуют ее в этом сезоне.

— У меня начался гормональный сбой. Затем получила травму. Возможно, на фоне этого сбоя. Потому что была усталость, не было сил, но я побежала имитационную тренировку, где подвернула ногу. Сначала думала, что просто подвернула и все пройдет. Но через неделю она не приходила. Потом мы лежим после тренировки, и я говорю: «Ирин, у меня очень сильно ноет нога». Она отвечает: «У меня тоже». Поехали на снимок. В итоге у меня разрыв связки, а у нее растяжение. А у меня еще и перелом. После перестала тренироваться на ноги, просто делала станок. Подготовка полностью полетела. Я тренировала в основном верхний плечевой пояс. Семь месяцев прошло, но нога все не проходит. На каждом шаге думаешь, как бы правильно поставить ногу, чтобы не было больно. Постоянно терпишь боль, постоянно хромаешь и постоянная усталость. Все это очень тяжело.

— Гормональный сбой произошел на фоне усталости от олимпийского сезона?

— Это началось еще перед Олимпиадой. Обращалась к врачам, не знала, что со мной. В итоге к Олимпиаде подошла в очень плохой форме, так как не могла ни бегать, ни кататься, ни тренироваться. Было тяжело. Это началось перед олимпийским сезоном.

— Сейчас в каком ты состоянии?

— Ни в каком. Я просто выживаю.

— Какой сейчас у вас план на остаток этого сезона? Что хотите получить от концовки?

— У меня план просто выжить, не откинуться до конца сезона. Все. Пока с этой задачей справляюсь, — сказала Кручинкина «СЭ».