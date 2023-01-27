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Сегодня, 18:15

Белорусская биатлонистка Сола объяснила, почему не хотела ехать на российские соревнования

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анна Сола.
Фото Global Look Press
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Белорусская биатлонистка, победительница этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Анна Сола рассказала «СЭ», почему весной прошлого года не хотела выступать на российских соревнованиях. Нынешний сезон Сола пропускает, потому что находится в декретном отпуске.

— Когда стало понятно, что международный сезон для белорусской команды закончен досрочно, вы же хотели уйти в отпуск, а не выступать на весеннем чемпионате России. Верно?

— Я очень серьезно заболела в тот период. На неделе вообще не выходила на улицу. Был очень сильный кашель. Как минимум из-за этого не могла физически выступать, что потом и показали результаты. Приехала и была в не очень хорошем состоянии. Как позже оказалось, уже была беременна тогда. А если говорить в общем, то, конечно, был тяжелый олимпийский сезон. Не получилось реализовать то, что хотелось. Плюс все эти новости... Хотелось закрыться и побыть с семьей, которую давно не видела. Вообще отдохнуть — как физически, так и эмоционально. Тем более нам изначально сказали: «Кто хочет, тот едет. Кто не хочет — не едет». Поэтому многие приняли решение, чтобы пропустить. Мы об этом и стали говорить открыто. Потом нам сказали, что у всех контракты, поэтому нужно ехать.

— Но можно было выбрать куда: на Кубок России в Уфу или на чемпионат России в Тюмень?

— Нет, нельзя было выбрать. Просто во время этапа в Уфе я вообще была не в состоянии выступать. Лежала с температурой и кашлем. Я бы заразила там всех, если бы доехала туда. К Тюмени выздоровела, но это все равно было после болезни, — сказала Сола «СЭ».

Анна Сола. «Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона

Сборная Белоруссии по биатлону
Анна Сола
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