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Сегодня, 13:06

Анна Сола: «Чувствую, как вода хлюпает в ботинках. Удовольствие от гонки не получила»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Сола заняла в гонке четвертое место.

— Очень много воды в ботинках. Прямо чувствую, как она там хлюпает. Удовольствие от гонки не получила. Думаю, что многие хотели завязать на сегодняшней трассе, потому что было очень тяжело.

— Какие дальнейшие планы?

— У спортсменов отпуск условный. Мы все равно продолжаем тренироваться. Очень много дел скопилось за сезон. Сейчас время побыть с семьей.

— Не жалко, что сезон заканчивается?

— Если честно, у меня много сил и энергии. Наверное, немножко жалко. Потому что понимаю, что у меня еще есть силы бегать, — сказала Сола.

Победительницей гонки стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева, третьей стала Ирина Казакевич.

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