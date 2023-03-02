Сестры Кручинкины: «Отвыкли от российских морозов»

Белорусские биатлонистки Елена и Ирина Кручинкины рассказали «СЭ» о выступлении в мороз на соревнованиях в Ханты-Мансийске и Увате. До 2018 года Кручинкины представляли сборную России.

— От морозов не отвыкли? От тех, которые были в Хантах, в Увате?

Ирина: — От тех, которые были в Увате, отвыкли. Потому что все поотмораживали: кто пальцы, кто носы, кто руки. Но потом уже поняли, что нужно утепляться лучше. Стельки подогревающие, мази разогревающие. Мы уже от них отвыкли.

Елена: — Просто когда на Кубке мира минус 10, то все уже начинают утепляться, заклеиваться. А у нас на Кубке России спортсмены бегают в минус 30 так же, как народ на Кубке мира в минус 10. Все равно в Европе зима теплее, чем здесь. И экипировка нужна уже другая, более теплая.

— Есть она у вас в наличии?

Елена: — Пришлось приобрести. Потому что сильно теплых перчаток не было. Купили бафы, носки, стельки с подогревом. В Европе те же стельки с подогревом вообще были не нужны.

— В российском биатлоне произошел из-за морозов небольшой раскол: нужно ли тренироваться и соревноваться в таких условиях. Одна группа не выходила на тренировку в холод, другая — пошла. Вы как проводили это время?

Елена: — Мы ходили. Нам сказали, что можно по желанию. Если был сильный мороз, то мы выходили на классику, чтобы просто какую-то активность набрать. Либо в зал шли. Но в мороз тренировались, — сказали «СЭ» Кручинкины.