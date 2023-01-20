Лазовский — о победе в спринте на этапе Кубка Содружества: «Ситуация позволяла быстро стрелять»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Помогла ли погода? Абсолютно, — цитирует Metaratings.ru Лазовского. — Болельщики на трибунах — это круто. Сразу улетаешь со старта, крылья вырастают. Сбор здесь получился шикарным, получилось выполнить все, что запланировали. И это дает свои плоды, я считаю. Сегодня ситуация позволяла быстро стрелять. Стрелял и все, за скоростью не гнался. Какой ритм получался, так и работал. На трассе немножко протоптана колея, мелковата для меня, не мог, грубо говоря, в подъем отработать на полный прокат. В планах есть выступить в России. На каких этапах? Пока планирую Тюмень и Ханты-Мансийск, возможно, Ижевск».

Вторым с стал россиянин Даниил Серохвостов, а Эдуард Латыпов завоевал бронзу.

Лазовский занимает 6-е место в генеральной классификации Кубка Содружества, набрав 801 очко. Лидером общего зачета у мужчин является белорус Антон Смольский — 954 очка.