Белорусский биатлонист Смольский назвал топ-3 мест в России

Белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью «СЭ» назвал топ-3 мест в России.

— За последние два сезона ты много поездил по России. Назови свой топ-3 мест.

— К сожалению, не всегда удается увидеть достопримечательности города или самого края, но мне нравится Мурманск. Я там много проводил времени и в подростковом возрасте. Это, наверное, один из лидеров. Красноярск понравился. Хотел бы еще раз туда попасть и больше увидеть, то есть не только трассу и гостиницу. Третьим назову все-таки Ханты-Мансийск.

— Неожиданный выбор. Почему Ханты?

— Они всегда хорошо встречают, у них рядом с трассой город, поэтому приятно проводить там длинные сборы. Если, например, взять Тюмень, то ты там находишься в лесу, отрезанный от цивилизации. Поэтому больше двух недель там сложно находиться. А в Ханты-Мансийске вполне комфортно. Мы приезжаем туда уже 20 октября, а там уже все готово для тренировок, — сказал Смольский «СЭ».