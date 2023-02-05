Биатлон, «Гонка звезд»: прямая трансляция смешанной эстафеты

В воскресенье, 5 февраля в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» состоится биатлонная «Гонка звезд».

В соревнованиях примут участие 20 команд по 2 человека, в каждой из команд будет выступать звезда биатлона и известный любитель. Среди участников — известные лыжники и биатлонисты: Александр Бессмертных, Анна Богалий, Ольга Зайцева, Александр Легков, Виктор Майгуров, Андрей Маковеев, Ольга Назарова, Иван Черезов, Антон Шипулин и многие другие.

Соревнования будут проходить по правилам смешанной эстафеты.

Гонка начнется в 13.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, также соревнования будут показаны в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале.