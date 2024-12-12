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Биатлон

Сегодня, 11:23

Логинов стал чемпионом России в индивидуальной гонке

Руслан Минаев
Александр Логинов.
Фото СБР
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Биатлонист Александр Логинов стал победителем чемпионата России в индивидуальной гонке на 20 км. Турнир проходит в Ижевске (Удмуртия).

Спортсмен прошел дистанцию за 56 минут 9,8 секунды, допустив 3 промаха.

Второе место занял Кирилл Стрельцов, отстав от лидера на 39 секунд при 2 промахах. Третьим финишировал Рустам Каюмов (+46,4 и 2 промаха).

Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Александр Логинов — 56 минут 9,8 секунды (3 промаха)

2. Кирилл Стрельцов +0,39 (2)

3. Рустам Каюмов +46,4 (2)

4
Александр Логинов (биатлон)
Кирилл Стрельцов
Рустам Каюмов
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