Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:56

Шевнина стала чемпионкой России в индивидуальной гонке

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Биатлонистка Полина Шевнина стала победительницей чемпионата России в индивидуальной гонке на 15 км. Турнир проходит в Ижевске (Удмуртия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минуты 46,4 секунды, допустил один промах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отстав на 6,4 секунды и не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Виктория Сливко (+32,4 и два промаха).

Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Полина Шевнина — 46 минут 46,4 секунды (1 промах)

2. Наталия Шевченко +6,4 (0 промахов)

3. Виктория Сливко +32,4 (2 промаха)

Биатлон
Виктория Сливко
Наталия Шевченко
Полина Шевнина
Читайте также
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя