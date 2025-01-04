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Биатлон

Сегодня, 13:45

Халили и Смольский выиграли квалификацию у биатлонистов на Гонке чемпионов

Камила Абдурахманова
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Российская биатлонистка Анастасия Халили и белорус Антон Смольский выиграли квалификацию Гонки чемпионов, которая проходит в Рязани.

Халили финишировала с результатом 14 минут 47,4 секунды. Она промахнулась по одному разу на каждом огневом рубеже.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от лидера на 3,8 секунды (0 промахов). Третье место у Тамары Дербушевой, ее отставание составило 12,8 секунды (0 промахов). На четвертом месте оказалась призер Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич, она отстала от победительницы на 15,8 секунды.

Смольский пришел к финишу с результатом 13 минут 17,4 секунды. Он допустил один промах.

Второе место в квалификации занял Александр Поварницын. Он отстал от лидера на 8,9 секунды и допустил один промах. Третьим стал Эдуард Латыпов с отставанием в 11,5 секунды и также одним промахом.

По результатам квалификационных соревнований будут отобраны десять команд для участия в смешанной эстафете, которая пройдет 5 января. В каждой команде будет по одному представителю от лыжного и биатлонного спорта — мужчина и женщина соответственно.

Биатлон
Антон Смольский
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
Эдуард Латыпов
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