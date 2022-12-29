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В Гельзенкирхене прошла «Рождественская гонка». Клод и Симон выиграли гонку преследования

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 28 декабря, на «Фелтинс-арене» в Гельзенкирхене прошла традиционная «Рождественская гонка» с участием многих биатлонистов мира.

Гонку преследования выиграли французы Фабьен Клод и Жюлия Симон, которые преодолели дистанцию 33.41,6 с двумя штрафными кругами. Вторыми стали норвежцы Ветле Шостад Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандревольд — 33,8 (6). Замкнули тройку австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер — 45,4 (5).

В масс-старте победили норвежцы Кристиансен и Тандревольд — 33.46,7 (3 штрафных круга). Вторыми стали французы Клод и Симон, а замкнули тройку чехи Михал Крчмар и Маркета Давидова.

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