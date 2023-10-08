Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России
Чемпионат России по биатлону пройдет в марте 2024 в Тюмени
Календарь российских биатлонных соревнований.
Кубок России 2023/2024 по биатлону включает в себя пять этапов. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 23 ноября, финальный пятый этап состоится в Уфе в конце февраля — начале марта 2024 года. В расписании возможны изменения.
Чемпионат России пройдет в марте 2024 года в Тюмени. В расписании соревнований по ходу сезона возможны изменения.
Российские турниры по биатлону в сезоне — 2023 / 2024
-
Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи: 7 сентября — спринты (лыжероллеры), 9 сентября — гонки преследования (лыжероллеры), 10 сентября — масс-старты (лыжероллеры).
-
Чемпионат России (летний), Тюмень: 16 сентября — спринты (лыжероллеры); 17 сентября — эстафеты (лыжероллеры); 19 сентября — индивидуальные гонки (лыжероллеры).
-
Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск: 25 ноября — одиночная смешанная эстафета, 26 ноября — смешанная эстафета.
-
Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск: 1 декабря — спринты, 2 декабря — гонки преследования, 3 декабря — большие масс-старты.
-
Кубок России, 3-й этап, Тюмень: 7 декабря — индивидуальные гонки, 9 декабря — спринты, 10 декабря — большие масс-старты.
-
Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа: 15 декабря — спринты, 16 декабря — гонки преследования
- 17 декабря — большие масс-старты.
-
Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи: 5 января — спринты, 6 января — гонки преследования, 7 января — большие масс-старты.
-
Чемпионат России, Чайковский: 11 января — суперспринты, 13 января — командные гонки, 14 января — большие масс-старты.
-
Кубок России, 4-й этап, Ижевск: 18 января — индивидуальные гонки, 20 января — спринты, 21 января — большие масс-старты.
-
Спартакиада сильнейших спортсменов России, Златоуст: 11 февраля — индивидуальные гонки, 13 февраля — спринты, 14 февраля — гонки преследования, 16 февраля — смешанная эстафета, 17 февраля — эстафета (женщины), масс-старт (мужчины), 18 февраля — эстафета (мужчины), масс-старт (женщины).
-
Кубок России, 5-й этап, Уфа: 29 февраля — индивидуальные гонки, 2 марта — спринты, 3 марта — большие масс-старты.
-
Чемпионат России, Тюмень: 23 марта — спринты, 24 марта — гонки преследования, 26 марта — индивидуальные гонки, 27 марта — одиночная смешанная эстафета, 28 марта — смешанная эстафета, 30 марта — эстафета (женщины), масс-старт (мужчины), 31 марта — эстафета (мужчины), масс-старт (женщины).
-
Чемпионат России, Уват: 4 апреля — гонка на 40 км (мужчины), 5 апреля — гонка на 30 км (женщины).
-
Кубок Содружества, 4-й этап, Мурманск: 12 апреля — спринты, 13 апреля — гонки преследования, 14 апреля — масс-старты.