Бабиков победил в большом масс-старте на заключительном этапе Кубка России

Сегодня, 11:42
Биатлонист Антон Бабиков победил в большом масс-старте в заключительном этапе Кубка России в Чайковском.
Спортсмен показал время 37 минут и 41,3 секунды при двух промахах.
Вторым пришел Роман Еремин +7,6 секунды при двух промахах. Третьим — Карим Халили +19,0 секунды при двух промахах.
Финал
Чайковский
Мужчины
Большой масс-старт
1. Антон Бабиков — 37.41,3 (2)
2. Роман Еремин — 7,6 (2)
3. Карим Халили — 19,0 (2)
4. Александр Поварницын — 29,3 (2)
5. Эдуард Латыпов — 45?0 (3)
6. Никита Поршнев — 1.02,2 (1)
7. Даниил Серохвостов — 1.14,8 (5)
8. Евгений Емерхонов — 1.22,5 (3)
9. Максим Цветков — 1.24,9 (4)
10. Ильназ Мухамедзянов — 1.26,9(5)