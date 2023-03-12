Бабиков: «Постараюсь набрать форму к чемпионату России»

Биатлонист Антон Бабиков, занявший четвертое место в масс-старте на Кубке Содружества, подвел итоги турнира и рассказал о своем текущем состоянии.

«В целом, у меня было хорошее функциональное состояние на протяжении января-февраля, но в этом году недостаточно хорошо стреляю и не все гонки стабильно провожу. Нужно все это соединить в конце сезона, чтобы подвести позитивную черту. Кубок Содружества — это хорошие соревнования, которые имеют неплохие перспективы. Конечно, нам не хватало эстафет, которые хотелось бы пробежать хотя бы пару раз. После последних соревнований в Ижевске я заболел и до сих пор кашляю. Когда здесь проходил спринт, я второй раз выходил кататься на лыжах, поэтому не мог стартовать. Теперь постараюсь набрать форму к чемпионату России, выступить там хорошо и пробежать парочку марафонов под конец сезона», — цитирует Бабикова Metaratings.

31-летний биатлонист занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества. Первое место завоевал Эдуард Латыпов, вторым стал Карим Халили, а третьим Антон Смольский из Белоруссии.