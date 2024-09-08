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Биатлон

Сегодня, 12:40

Белорус Смольский выиграл масс-старт в Кубке Содружества

Руслан Минаев
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем в масс-старте в Кубке Содружества. Турнир проходит в Красноярске.

Спортсмен показал время 36 минут 30,8 секунды не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Дмитрий Лазовский из Белоруссии, отстав от лидера на 10,7 секунды и завершив гонку с одним промахом. Третьим стал россиянин Денис Иродов +29,7 секунды (1 промах).

Биатлон

Кубок Содружества

Красноярск

Роллеры, масс-старт 15 км, мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 36.30,8 (без промахов)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +10,7 (1)

3. Денис Иродов (Россия) +29,7 (1)

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