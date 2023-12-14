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Сегодня, 23:00

Биатлонист Бажин назвал Мартена Фуркада своим кумиром

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Кирилл Бажин признался, что его кумиром является бывший французский биатлонист Мартен Фуркад.

«Для меня Фуркад всегда был примером для подражания. Когда у меня спрашивали про кумиров, я называл Фуркада. Он мог и на рубеже стрелять в разном темпе, и на дистанции менять тактику. Он везде действовал играючи и мог переигрывать соперников. Конечно, от старта к старту ко мне приходит уверенность и что-то можно такое использовать. В Хантах у меня уже кое-что получилось», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

35-летний француз является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, а также семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад завершил профессиональную карьеру в 2020 году.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Мартен Фуркад
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