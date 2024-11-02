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Биатлон

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Серохвостов: «У меня больше убавляет мотивацию то, что нас никуда не пускают»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Участник Олимпиады в Пекине Даниил Серохвостов порассуждал на тему того, в какой вид спорта он мог бы перейти из биатлона. Ранее Серохвостов заявлял о намерении завершить биатлонную карьеру после Олимпиады в Италии в 2026 году.

— Ты говорил, что если Олимпиады в 2026 году не будет, то планируешь заканчивать. Не кажется ли тебе, что такая установка мешает и убавляет мотивацию?

— Нет. У меня больше убавляет мотивацию то, что нас никуда не пускают. Если я буду завязывать, то не уйду из спорта. Просто не буду выступать в биатлоне.

— На старте отстранения в марте 2022 года ты сообщил, что раздумываешь о переходе в сноуборд. Такой сценарий сейчас еще возможен, учитывая, что ты стал почти на 3 года старше?

— Нет. Это тогда была шутка. Сноуборд меня привлекает, но это очень травмоопасный вид спорта. Не хотелось бы здоровье калечить. Но, допустим, какой-то другой бы мог привлечь.

— Куда можно будет пойти в 26 лет?

— Велик меня привлекает. Это крутая альтернатива, тоже циклический спорт. Триатлон ни разу не пробовал, но было бы интересно выступить, попробовать себя.

— Думаешь на профессиональном уровне там выступать?

— Это как получится. На самом деле на эту тему не думал. Просто сейчас размышляю. Все равно нацелен на биатлонный сезон. Но если что-то заканчивать, но оставаться в спорте, то, конечно, на профессиональном уровне.

— Неспортивных планов нет?

— Об этом тоже особо не думал. Мне спорт нравится. Я бы продолжал им заниматься, пока могу, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов

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