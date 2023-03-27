Латыпов о бронзе в спринте на ЧР-2023: «Просто какое-то тяжелое состояние»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третье место в спринте на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Чемпионом России стал Никита Поршнев, вторым пришел Даниил Серохвостов.

— Что повлияло на такое состояние? Почему не в форме?

— Пока не знаю. Просто какое-то тяжелое состояние. Может быть, конец сезона, и это сказывается. Надо разбираться.

— Погода теплая. Снег рыхлый. Как ехалось?

— Думаю, что всем сегодня было тяжело. Трасса действительно тяжелая. До начала гонки было все разбито.

— Насколько приятно выступать при такой атмосфере перед болельщиками?

— Всегда приятно выступать, когда приходят болельщики. Думаю, сегодня самое большое количество болельщиков. Думаю, никогда такого не было, чтобы на чемпионат России приходило столько болельщиков. Хорошо, что люди приезжают поддерживать. Надеюсь, количество болельщиков будет только увеличиваться.

— Никита Поршнев удивил?

— Не удивил. Он сильный спортсмен, который всегда показывал хорошие результаты. Он выступает у себя дома. Знал, что он будет сегодня хорошо бежать, настраивался на борьбу. Поздравляю его с победой. Завтра будет плотная борьба и интересная гонка.