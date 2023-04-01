Латыпов победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Эдуард Латыпов победил в масс-старте на 15 км на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

Спортсмен показал время 36 минут 54,2 секунды, допустив два промаха. Вторым пришел Антон Смольский, отстав на 15,4 секунды при трех промахах. Третьим финишировал Никита Поршнев с отставанием в 23,9 секунды при трех промахах.

Биатлон.

Чемпионат России — 2023.

Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 36.54,2 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 15,4 секунды (3).

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +23,9 (3).