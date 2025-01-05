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Биатлон

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Латыпов — о Гонке чемпионов: «Лыжникам было сложнее создавать интригу, но они старались»

Алина Савинова
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Биатлонист Эдуард Латыпов оценил формат лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая прошла в Рязани.

«Формат соревнований интересный. Сегодня была интрига и плотная борьба. Интересно было смотреть за лыжниками, которым было сложнее создавать отрывы на километровом равнинном круге, но ребята и девушки старались создать интригу, пытались убегать на последних кругах, а на мужском этапе даже были разрывы, что повлияло и на дальнейшую гонку биатлонистов», — цитирует Латыпова «РБ Спорт».

5 января Латыпов, Александр Терентьев, Мария Истомина и Наталия Шевченко стали победителями смешанной эстафеты лыжников и биатлонистов в Гонке чемпионов в Рязани.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Эдуард Латыпов
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