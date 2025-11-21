Видео
Сегодня, 16:50

Латыпов: «Хотелось организовать сбор в Европе»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратный призер Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов объяснил «СЭ», почему летом не поехал на сборы в Европу.

— Всю подготовку к этому сезону ты провел в России и Белоруссии. Как заметил на вашем YouTube-канале Максим Цветков, с Юрием Каминским вы и раньше не очень часто ездили в Европу на сборы. Но не было ли мыслей отпроситься и поехать куда-нибудь за границу?

— Были такие моменты. Хотелось организовать сбор. Но ты в любом случае не можешь поехать туда один. Иначе много времени будет уходить на организацию процесса. Отсюда встает вопрос: стоит ли это делать? Если группа едет в одно место, ты не можешь взять тренера и поехать отдельно. Поэтому не стал рисковать. Понятно, что хотелось психологически разгрузиться, сменить обстановку.

— Не надоело четыре года ездить по одним и тем же базам на сборы?

— Усталость присутствует. Но когда начинаешь тренироваться, то об этом уже не думаешь. Главное — выполнить поставленную задачу на сборе. Поэтому легче, когда переключился и работаешь. Спокойно к этому отношусь. Это работа. Отдохну дома. Конечно, в Европе было бы психологически по-другому. Там ты еще можешь встретить соперников, с которыми когда-то бегал. Сравнить, посмотреть. В этом есть плюс, но не более того, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
Эдуард Латыпов
Биатлон
