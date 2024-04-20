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Сегодня, 14:45

Биатлонист Еремин назвал топ-3 аниме

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» рассказал об увлечении японской анимацией.

— Заметил, что на аватарке в Telegram у тебя стоит кадр из аниме. Увлекаешься японской анимацией?

— Обычные сериалы я смотрю только с девушкой, и редко что меня может из них зацепить. Поэтому в последнее время смотрю только аниме. Подсел, можно сказать.

— Чем нравится именно аниме?

— Не знаю. Я первое, что посмотрел, было «Наруто», затем — комедийные сериалы. Мне понравился юмор. Он такой безбашенный у японцев. Нравится гиперболизированная рисовка, как они выражают эмоции. Плюс еще истории очень необычные. Иногда думаешь, как могли вообще это придумать, как это пришло в голову.

— Я не так часто смотрю аниме, но периодически от друзей прилетает вопрос: «Сколько тебе лет?» Не думаешь, что это увлечение не для взрослых?

— Я так не считаю. Аниме — это в первую очередь способ рассказать историю. Сейчас Netflix сделал свою киноадаптацию «Аватар: Легенда об Аанге». Изначально же это было тоже мультипликацией, хоть и не назвать аниме. В «Аватаре» очень глубокая история, на мой взгляд. Это один из моих любимых проектов. Она заставляет задуматься. Там поднимаются темы войны, принятия себя и так далее. Поэтому я ничего не вижу в этом плохого.

— Топ-3 аниме, по твоему мнению?

— Буду банальным и не стану копаться и вспоминать, поэтому первым поставлю «Атаку титанов». Мы с девушкой, которая обычно не смотрит аниме, сели — и на четыре дня просто вывалились из нашей жизни. Одно из любимых — «Необъятный океан». Пусть будет на третьем месте. На второе поставлю «Наруто». Оно большое, долго его смотрел. Тяжело составлять топы без подготовки.

— Кто-то это увлечение из биатлонистов с тобой разделяет?

— Даня [Серохвостов]. Он сейчас меня подсадил на «Хантер x Хантер», — сказал Еремин «СЭ».

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Биатлон
Роман Еремин
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