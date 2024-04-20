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Сегодня, 14:00

Биатлонист Еремин рассказал, как над ним шутили в команде из-за отсутствия передних зубов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» рассказал, почему осенью ему пришлось менять передние зубы и как на это реагировали в команде.

— Когда осенью не было передних зубов, то сильно от Серохвостова доставалось?

— Там все смеялись, да и мне смешно было. Когда я в первый раз увидел, то себя нафотографировал. Понимал, что это не на всю жизнь. Представляю, как это выглядело со стороны.

— Не было стеснения, когда общался с незнакомыми людьми?

— Первое время ходил в маске. У меня все опухло. Потом уже забил. Всегда с юмором относился. Если кто-то смотрит, то просто улыбнусь ему, чтобы смешно было.

— Какие шутки были?

— Самые банальные — «аэродинамика лучше стала» или «легче стал». Вот такое, что могу вспомнить. В основном просто бежим на тренировке, взглядом встречаемся, я могу невольно улыбнуться — и все смеются.

— Почему пришлось менять передние зубы?

— Это давняя история. Я в классе 9-м выбил их совершенно глупым образом. Катаясь на снегоходе, обломал зубы об ветку. Они остались без нервов. В итоге возник флюс. Была операция, чтобы корни удалить. Зубы были мертвыми, начали чернеть. Пришлось уже что-то делать.

— Каково жить без передних зубов?

— Сначала было есть неудобно. Но без жевательных, мне кажется, сложнее, чем без передних, если только надкусить что-то надо. Но я до этого, когда были наращенные, яблоко, грубо говоря, клыком надкусывал. Поэтому уже привычно было, — сказал Еремин «СЭ».

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Биатлон
Роман Еремин
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