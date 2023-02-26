Мухамедзянов победил в большом масс-старте на чемпионате России

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов победил в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Спортсмен показал время 41 минута и 24,5 секунды, допустив три промаха.

Вторым пришел Иван Колотов +21,2 секунды при трех промахах. Третий — Михаил Первушин +31,0 при одном промахе.

Карим Халили сошел с дистанции.

Биатлон

Чемпионат России

Масс-старт. 15 км

Мужчины

1. Ильназ Мухамедзянов — 41.24,5 (3 промаха).

2. Иван Колотов +21,2 секунды (3).

3. Михаил Первушин +31,0 (1).

4. Дмитрий Иванов +46,5 (2).

5. Антон Бабиков +46,6 (4).

6. Петр Пащенко +50,8 (4)

7. Кирилл Бажин +55,1 (4)

8. Максим Цветков +1.15,2 (0)

9. Дмитрий Абашев +1.19,9 (4)

10. Михаил Бурундуков +1.25,5 (4)