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Сегодня, 15:06

Мухамедзянов: «Круче сегодняшней победы в моей жизни была только свадьба»

Алина Савинова
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Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал победу в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«Эмоции самый положительные, потому что эта победа случилась в моем родном городе Ижевске на стадионе, на котором я нахожусь практически постоянно. Это очень знаковая победа для меня. Я шел просто с мыслями показать максимально достойный результат, чтобы все сложилось и на рубеже и на дистанции. После двух промахов на последнем рубеже была одна мысль: «Ну, поборемся». И я сразу стал работать на штрафном круге. Тренеры мне подсказывали, кто как стреляет, и болельщики тоже поддерживали.

Круче сегодняшней победы в моей жизни была только свадьба с моей женой. Отпраздновать победу толком не получится, потому что завтра я вылетаю в Москву на обследование. На последнем круге думал, что было бы приятно финишировать с флагом, поэтому на первой части дистанции старался быстро бежать и оставить для этого запас», — цитирует Мухамедзянова Metaratings.ru.

Вторым в гонке стал Иван Колотов. Третьим к финишу пришел Михаил Первушин.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/mukhamedzyanov-kruche-segodnyashnei-pobedy-byla-tolko-svadba-231046/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Биатлон
Ильназ Мухамедзянов
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