Биатлонист Иванов рассказал, что название команды «Чак-чак Норрис» придумал Пащенко

Югорский биатлонист Дмитрий Иванов, занявший в паре с Владиславой Гавриловой четвертое место в сингл-миксте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, прокомментировал итоги гонки и идею выставочных командных соревнований перед каждым из этапов кубков России и Содружества.

«Мне передали эстафету пятым, поэтому хотелось побороться за призы. Для этого надо было стрелять чисто. Лежа пришлось рисковать. Хотя все делал грамотно, но допустил нелепые ошибки. Стоя справился со стрельбой, ушел третьим, но не удалось побороться на последнем круге. После первой передачи эстафеты сил уже не было. Четвертое место тоже неплохо, а завтра, надеюсь, поборемся за победу. Мы на старте сезона провели две тяжелые гонки, после которых я не до конца восстановился, а сегодня были непростые погодные условия. Пришлось потерпеть. Гонка получилась сложная. Сингл-микст — это дерганая работа по короткому кругу. Я ее бегаю третий раз в своей жизни. Не удалось разложить силы как надо. Идея организовать прологи перед соревнованиями интересная. Она поможет разгрузиться перед основными стартами в развлекательных соревнованиях, типа стометровых спринтов и дуэльной стрельбы на рубеже. Не думаю, что они помешают нашему тренировочному процессу. Будет прикольно собраться всем вместе разгрузиться, а люди, надеюсь, придут и на это посмотрят. Я летом практикую и короткие ускорения и стрельбу. И там, и там получается неплохо, надеюсь, покажу, на что способен. Название нашей команды «Чак-чак Норрис» придумал Петр Пащенко. Считаю, это хорошее название, креативное», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

Победителями смешанной эстафеты на этапе в Ханты-Мансийске стали Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представлявшие Свердловскую область. Серебряными призерами стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Пермский край), тройку призёров замкнули Полина Шевнина и Роман Сурнев (Московская область).