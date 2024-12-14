Бажин: «Понимал, что есть запас над Латыповым и надо его удержать»

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России в Ижевске.

«Сегодня все складывалось хорошо. На финишном круге было тяжеловато, но я понимал, что есть запас над Эдуардом, и надо отработать до конца и его удержать. На огневом рубеже была небольшая погрешность, без которой я бы спокойнее отработал на дистанции, но получилось, как получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Бажина.

Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку на стадионе.

«Очень рад, что в Ижевске столько народу приехало в этом году. По сравнению с Ханты-Мансийском это совсем другая атмосфера. Когда ты едешь в подъем, тебя очень хорошо поддерживают, все знают. Я благодарен всем, кто присутствовал», — добавил он.

Вторым в спринте стал Эдуард Латыпов, который с промахом уступил 7,1 секунды Бажину. Тройку лидеров замкнул Роман Еремин (+15,3 секунды).