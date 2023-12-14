Биатлонист Бажин — о своих результатах: «Больше всего сыграли роль изменения в технике передвижения»

Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался о своих результатах на старте сезона.

«Мои результаты на старте сезона в Ханты-Мансийске стали сюрпризом? В моем прогрессе больше всего сыграли роль изменения в технике передвижения, потому что с Юрием Михайловичем и Анатолием Волковым мы много работали над этим аспектом. Это был самый сложный момент, на который пришлось делать акцент каждую тренировку. Тебе приходится думать о каждом своем движении и при этом даже психологически устаешь от тренировочного процесса, потому что полтора-два часа тебе приходится каждый свой шаг отслеживать», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

25-летний спортсмен на первых этапах Кубка России одержал две победы в смешанных эстафетах, выиграл гонку преследования и занял вторую строчку в общем зачёте Кубка страны.