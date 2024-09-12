Биатлонист Кульгускин: «Сам не знаю, как сумел отстрелять на ноль»

Бронзовый призер чемпионата России по биатлону в индивидуальной гонке Леонид Кульгускин рассказал о чистой стрельбе во второй гонке подряд в Красноярске.

«Сам не знаю, как сумел отстрелять на ноль. Делал то же самое, что и на тренировке, учитывая ветер. Мы приехали за две недели сюда, поработали с тренерами. На предыдущей гонке преследования я тоже отстрелял на ноль. Перед подходом на последний рубеж не было никаких мыслей. Я просто делал свою работу, и все. Четырехкилометровый круг для меня тяжелый. На предпоследнем подъеме особенно тяжело и приходится включаться», — сказал Кульгускин Vprognoze.ru.

В мужской индивидуальной гонке на чемпионате России в Красноярске Леонид Кульгускин стал единственным участником, отстрелявшим на ноль. Победителем с двумя промахами стал Кирилл Бажин.