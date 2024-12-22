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Биатлон

Сегодня, 17:43

Лазовский рассказал о проблемах во время масс-старта на Кубке Содружества

Руслан Минаев
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал результат масс-старта на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«У меня не было других вариантов. Либо я бы потом искал оправдание, что из-за лыжи у меня не получилась гонка, либо надо было все равно стараться реализовываться. Сложно сказать, с чем связана эта проблема с лыжами, надо что-то смотреть и пробовать. Потому что это на самом деле обидно. В целом я сделал все зависящее от меня в гонке, но к сожалению, не смог побороться на последнем круге. Когда мы вышли на последний круг объективно был разный инвентарь и состояние», — цитирует спортсмена «РБ Спорт».

Лазовский стал третьим на третьем этапе Кубка Содружества, гонку выиграл Никита Поршнев, вторым финишировал Антон Смольский.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Дмитрий Лазовский
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